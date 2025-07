MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 381,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 381,00 EUR zu. Bei 382,80 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 382,10 EUR. Bisher wurden heute 2.714 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 386,80 EUR erreichte der Titel am 08.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 1,50 Prozent niedriger. Am 20.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 244,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,81 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 385,56 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 16,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MTU-Aktie in Rot: Neuer MTU-Chef startet am 1.9. - Neuer Airbus-Chef im Januar

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie