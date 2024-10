MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Montagmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 282,50 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 282,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 281,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 285,10 EUR. Zuletzt wechselten 5.853 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 286,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 1,42 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 162,10 EUR. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 42,62 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,50 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 281,60 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

