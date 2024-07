MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagmittag mit Aufschlag

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 255,00 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 255,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 256,20 EUR. Bei 255,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 24.866 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 257,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,86 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 37,96 Prozent wieder erreichen.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 253,89 EUR.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. MTU Aero Engines dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

