MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 259,20 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 259,20 EUR. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 258,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 260,80 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 9.486 Aktien.

Am 01.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 279,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 7,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 63,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,50 EUR belaufen. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 270,20 EUR.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

