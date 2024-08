MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 258,80 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 258,80 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 257,80 EUR. Bei 260,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 24.155 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 279,10 EUR an. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 7,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Mit Abgaben von 38,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,50 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 274,60 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,54 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

