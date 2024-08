MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

So bewegt sich MTU Aero Engines

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 261,60 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 261,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 260,00 EUR. Bei 260,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.122 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 279,10 EUR markierte der Titel am 01.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 6,69 Prozent Luft nach oben. Am 22.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,53 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,50 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 270,20 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 12,51 EUR je Aktie aus.

