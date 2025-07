MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Freitagnachmittag ab

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 369,70 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 369,70 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 368,10 EUR. Bei 368,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.843 Stück gehandelt.

Am 24.06.2025 markierte das Papier bei 380,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 2,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 12.07.2024 auf bis zu 244,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 34,00 Prozent sinken.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 376,20 EUR.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 16,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

