MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Vormittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 283,90 EUR zu.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 283,90 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 285,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 284,60 EUR. Zuletzt wechselten 3.364 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 286,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,92 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,55 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 42,74 Prozent sinken.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,50 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 283,60 EUR angegeben.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte MTU Aero Engines am 24.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 12,75 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

