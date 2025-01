MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 324,40 EUR zu.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 324,40 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 325,90 EUR. Bei 321,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 34.441 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 332,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 2,53 Prozent zulegen. Am 11.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 200,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 38,22 Prozent sinken.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,39 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 348,70 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 25.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 13,69 EUR im Jahr 2024 aus.

