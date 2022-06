MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 10.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 177,20 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 177,00 EUR ein. Bei 179,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 59.450 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (224,90 EUR) erklomm das Papier am 19.06.2021. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 21,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 161,55 EUR fiel das Papier am 30.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 9,69 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 223,79 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 29.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,74 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.180,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 989,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 28.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,50 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

