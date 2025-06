MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Vormittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 349,50 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 349,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 350,30 EUR. Bei 346,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 5.907 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 361,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 3,49 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 210,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,85 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 351,90 EUR.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

