MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 349,50 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 349,50 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 357,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 346,00 EUR. Bisher wurden heute 54.581 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (361,70 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 210,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 65,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,85 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,90 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

