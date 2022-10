MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 159,80 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 162,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62.555 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 28.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 221,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (149,20 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 7,10 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 216,69 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 27.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.289,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 989,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2022 7,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MTU Aero Engines