MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 275,50 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 275,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 275,80 EUR. Bei 274,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.926 Stück gehandelt.

Am 01.08.2024 markierte das Papier bei 279,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 1,31 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 42,58 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,52 EUR. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 281,60 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 12,73 EUR im Jahr 2024 aus.

