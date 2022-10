MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

Im XETRA-Handel kam die MTU Aero Engines-Aktie um 09:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 160,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 161,05 EUR. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 160,25 EUR. Bei 160,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 4.064 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.02.2022 bei 221,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 27,50 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,44 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 216,69 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.289,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 989,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von MTU Aero Engines.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

