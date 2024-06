MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines büßt am Donnerstagnachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 231,20 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 231,20 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 229,20 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 234,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.196 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 4,27 Prozent niedriger. Am 22.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,57 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 251,67 EUR angegeben.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX notiert schlussendlich im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der DAX aktuell