MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verliert am Montagnachmittag

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 250,60 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 250,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 249,90 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 251,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 31.821 Stück.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 257,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,39 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 259,70 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

