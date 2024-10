MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Vormittag ins Plus

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 297,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 09:07 Uhr 2,8 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 297,70 EUR. Bei 293,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 11.602 Aktien.

Am 15.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 162,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 45,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 288,10 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,79 EUR fest.

