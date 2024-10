MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Vormittag fester

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 305,10 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 305,10 EUR nach oben. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 307,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 302,90 EUR. Bisher wurden heute 7.743 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 15.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 308,30 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 162,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 46,72 Prozent wieder erreichen.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,50 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 288,10 EUR.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 12,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

