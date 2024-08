MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 267,50 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 267,50 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 265,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 267,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 21.275 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2024 bei 279,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 4,34 Prozent zulegen. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,86 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,51 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 278,30 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 24.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 12,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

