MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 275,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 2,0 Prozent auf 275,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 278,00 EUR. Bei 271,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.047 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 279,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,56 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,50 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 281,60 EUR an.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,75 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

