MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 270,90 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 270,90 EUR zu. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 272,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 271,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.250 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 279,90 EUR erreichte der Titel am 13.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,32 Prozent. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 71,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,49 EUR aus. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 281,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter

Freundlicher Handel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels fester