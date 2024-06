MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 225,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 225,00 EUR zu. Bei 225,70 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 224,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.517 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 22.06.2023 markierte das Papier bei 241,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 29,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 252,56 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 12,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

