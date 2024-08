MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 267,70 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,4 Prozent auf 267,70 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 267,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 269,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.515 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (279,10 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2024. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 4,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 22.09.2023. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 40,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 278,30 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,64 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

