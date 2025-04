Branche im Fokus

Rüstungstitel gehören am Freitag zu den Gewinnern am deutschen Börsenparkett. Das sind die Gründe.

• Rüstungsaktien legen deutlich zu

• EU-Chefdiplomatin Katja Kallas fordert weniger Abhängigkeit von US-Rüstungsgütern

• Investitionen und Sondervermögen für Verteidigung treiben die Kursgewinne weiter an



Die Aktie des deutschen Rüstungsriesen Rheinmetall gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,10 Prozent auf 1.395,00 Euro. Auch Titel von RENK und HENSOLDT sind gefragt, und legen am letzten Handelstag der Woche 2,01 Prozent auf 46,29 Euro und 2,80 Prozent auf 64,30 Euro zu.

Anleger setzen nach Zollpaket auf Rüstungstitel

Während Marktteilnehmer weiterhin das von der Trump-Administration beschlossene Mega-Zollpaket verdauen müssen, das für massive Turbulenzen am Markt gesorgt und an den Handelsplätzen weltweit für heftige Wertverluste bei Aktien gesorgt hatte, scheint die Zuversicht für Rüstungsaktien ungebrochen.

Dabei treibt insbesondere die Hoffnung, dass Rheinmetall & Co. sich als Profiteure des drohenden Handelskrieges erweisen könnten, die Aktien der Branchenvertreter an. Am Vortag hatte die EU-Chefdiplomatin Katja Kallas dazu aufgerufen, bei der Beschaffung von Rüstungsgütern weniger intensiv auf die USA zu setzen. "Wir kaufen im Moment viel von den Amerikanern, aber wir müssen unser Portfolio diversifizieren, damit wir in der Lage sind, die Munition und die Dinge, die wir hier brauchen, hier zu produzieren." Für ein diversifiziertes Portfolio müsse zusätzlich auch von anderen Verbündeten gekauft werden.

Diese Aussage wirkt auch am Freitag weiter nach und sorgt für Hoffnung auf volle Auftragsbücher bei den Vertretern der europäischen Rüstungsbranche. Bereits in den vergangenen Monaten hatten Aktien aus dem Rüstungsbereich massiv von den Aufrüstungsplänen innerhalb der EU profitiert. In Deutschland wurde ein Sondervermögen beschlossen, das Milliarden für den Verteidigungsbereich bereitstellen soll.



