MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 311,70 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 311,70 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 311,80 EUR zu. Mit einem Wert von 309,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.412 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 17.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 0,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 162,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,57 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 305,00 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 13,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

