MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 193,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 193,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 194,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 4.030 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.02.2022 bei 221,10 EUR. Gewinne von 12,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 149,20 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,69 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 223,17 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,58 EUR je Aktie in den Büchern standen. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.349,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.004,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 22.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,05 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Politische Einigung bei Luftkampfsystem FCAS erzielt - Airbus-Aktie leichter

MTU-Aktie im Aufwind: LBBW hebt Ziel für MTU auf 230 Euro

MTU-Aktie zieht kräftig an: Kräftiges Wachstum bis 2025 anvisiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines