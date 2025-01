MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 344,20 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 344,20 EUR. Bei 344,30 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 343,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.810 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 0,03 Prozent wieder erreichen. Bei 208,70 EUR fiel das Papier am 19.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 39,37 Prozent sinken.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,36 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 351,70 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte MTU Aero Engines am 19.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 25.02.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 13,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

