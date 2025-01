MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag im Plus

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 349,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 349,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 349,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 343,20 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 61.963 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 349,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2025 erreicht. Gewinne von 0,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,36 EUR belaufen. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 351,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte MTU Aero Engines am 19.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 25.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 13,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Aktienempfehlung MTU Aero Engines-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsende mit Zuschlägen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen