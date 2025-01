MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Montagmittag Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 325,20 EUR abwärts.

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 325,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 320,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 322,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.873 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 350,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,69 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 19.04.2024 Kursverluste bis auf 208,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,35 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 351,70 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 19.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 25.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,02 EUR je Aktie belaufen.

