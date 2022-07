MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag im Minusbereich

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 27.07.2022 12:22:00 Uhr um 2,2 Prozent auf 188,35 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 183,90 EUR aus. Bei 189,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 117.774 Stück gehandelt.

Bei 221,10 EUR erreichte der Titel am 28.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 14,81 Prozent wieder erreichen. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 159,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 221,75 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 29.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,74 EUR gegenüber 1,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1.180,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 989,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 27.10.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 28.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie gewinnt: MTU erhält bei Luftfahrtmesse Aufträge in Millionenhöhe

MTU Aero Engines-Aktie: Was Analysten von MTU Aero Engines erwarten

MTU, Fraport & Co.: Luftfahrt-Werte profitieren von China-Lockerung und JPMorgan-Optimismus

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines