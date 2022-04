MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,2 Prozent auf 202,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 202,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 197,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.947 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 224,90 EUR markierte der Titel am 19.06.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 161,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 25,41 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 221,64 EUR.

Am 21.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.180,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.020,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 27.07.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 28.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

