MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines büßt am Donnerstagmittag ein

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 204,40 EUR abwärts. Bei 203,60 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 204,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.614 Stück gehandelt.

Am 28.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 7,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 227,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 27.10.2022 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,58 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.349,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.004,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,36 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 16.02.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 22.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von MTU Aero Engines.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,10 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

