MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 255,50 EUR zu.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 255,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 256,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 255,80 EUR. Bisher wurden heute 27.900 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 29.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 258,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 1,21 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 38,08 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,26 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 259,60 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 12,09 EUR je Aktie aus.

