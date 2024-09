MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagmittag verlustreich

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 279,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 279,30 EUR ab. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 277,20 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 280,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.983 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (285,30 EUR) erklomm das Papier am 27.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 2,10 Prozent niedriger. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 162,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,50 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 281,60 EUR.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte MTU Aero Engines am 24.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,75 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen

Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im LUS-DAX