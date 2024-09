MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Kurseinbußen

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 280,30 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 280,30 EUR ab. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 279,50 EUR ab. Bei 280,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.997 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 285,30 EUR an. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 1,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.10.2023 Kursverluste bis auf 162,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,50 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 281,60 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,75 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

