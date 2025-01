Kurs der MTU Aero Engines

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag gefragt

31.01.25 09:22 Uhr

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 329,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 329,80 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 329,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 328,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.123 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 350,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 5,83 Prozent niedriger. Bei 208,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 36,72 Prozent sinken. MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,37 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 351,70 EUR an. Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 19.02.2025 erwartet. MTU Aero Engines dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2026 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 13,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie DAX aktuell: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu

