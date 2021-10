Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in Rot

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 233,35 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.044 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 232,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 234,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.713 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2021 bei 269,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2020 bei 194,10 EUR.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 278,17 EUR. Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 24,49 EUR je Aktie.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

