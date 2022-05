Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:22 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 224,30 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 224,00 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 226,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 226.285 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,25 EUR) erklomm das Papier am 01.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (205,15 EUR). Mit einem Kursverlust von 9,33 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 291,58 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2022. Das EPS lag bei 6,20 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.894,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.629,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 10.05.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 27,76 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

