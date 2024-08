Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag verlustreich

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 434,70 EUR abwärts.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,8 Prozent auf 434,70 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 433,80 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 439,40 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 14.466 Aktien.

Am 01.07.2024 markierte das Papier bei 473,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 8,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 336,00 EUR am 04.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,71 Prozent.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,12 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 499,86 EUR.

Am 27.02.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,79 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 18,25 Mrd. EUR gegenüber 17,19 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 46,48 EUR je Aktie aus.

