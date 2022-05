Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Mittag schwächer

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 05.05.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 223,00 EUR ab. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 222,10 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 228,10 EUR. Bisher wurden heute 145.294 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,25 EUR) erklomm das Papier am 01.02.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (205,15 EUR). Mit Abgaben von 8,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 291,58 EUR.

Am 23.02.2022 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Das EPS wurde auf 6,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 14.894,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.629,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 10.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 10.05.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 27,76 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

