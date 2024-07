Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit Kursabschlägen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 448,50 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 448,50 EUR ab. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab in der Spitze bis auf 448,30 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 449,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.556 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2024 auf bis zu 473,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 5,60 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 324,70 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 27,60 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2023 mit 15,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,12 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 481,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,79 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,25 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 17,19 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 45,92 EUR fest.

