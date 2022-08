Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag im Plus

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 226,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 226,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 142.419 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 19,93 Prozent niedriger. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 205,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 10,16 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 280,58 EUR.

Am 10.05.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 6,20 EUR gegenüber 1,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.307,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.551,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022 vorlegen. Am 10.08.2023 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 22,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Analysten sehen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Luft nach oben

Munich Re-Aktie leichter: Laut Munich Re im ersten Halbjahr 65 Milliarden Dollar Schäden durch Naturkatastrophen

Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com