Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagmittag im Aufwind

Um 12:22 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 305,60 EUR zu. Bei 307,10 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 301,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 138.937 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 307,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,96 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 298,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.850,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.480,00 EUR in den Büchern standen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 22.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 23,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Swiss Re-Aktie dennoch höher: Swiss Re schätzt versicherte Katastrophenschäden 2022 weit über Zehnjahresdurchschnitt

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Munich Re-Aktie verliert dennoch: Fitch bestätigt Kreditrating von Munich Re

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com