Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 457,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 15:52 Uhr 2,7 Prozent. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 458,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 446,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 149.229 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 473,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 324,70 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,12 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 481,50 EUR.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,79 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,25 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,19 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 45,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

