Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 568,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 568,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 569,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 567,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.848 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 615,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,42 Prozent hinzugewinnen. Bei 421,70 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 34,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 20,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 21,75 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 581,13 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,65 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 08.08.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 46,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr abgeworfen

Munich Re-Aktie legt zu: JPMorgan lobt Strategie und stuft hoch

Die Expertenmeinungen zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Juni 2025