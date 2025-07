Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 568,20 EUR zu.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 568,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 568,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 567,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 7.159 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 8,38 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 421,70 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,78 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 21,75 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 581,13 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.08.2025 gerechnet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 46,63 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr abgeworfen

Munich Re-Aktie legt zu: JPMorgan lobt Strategie und stuft hoch

Die Expertenmeinungen zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Juni 2025