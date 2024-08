Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Mittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 431,40 EUR nach.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 431,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 430,80 EUR. Bei 441,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86.928 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2024 bei 473,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,78 Prozent. Bei 340,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,12 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 499,86 EUR an.

Am 27.02.2024 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 11.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 46,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

