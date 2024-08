Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zieht am Vormittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 437,50 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 437,50 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 443,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 441,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 12.265 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 473,60 EUR erreichte der Titel am 01.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,25 Prozent hinzugewinnen. Am 10.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 340,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,12 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 499,86 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Am 27.02.2024 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,25 Mrd. EUR – ein Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 46,48 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.



