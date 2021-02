Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 233,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 13.987 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 232,40 EUR. Bei 235,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 51.046 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 284,20 EUR erreichte der Titel am 17.02.2020 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.03.2020 bei 141,10 EUR.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 251,07 EUR. In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 24,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

